Скоростные поезда Киев - Донецк в праздничные дни будут делать дополнительную остановку

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) с целью изучения потенциального пассажиропотока и спроса в период с 1 по 15 января 2014 года назначит дополнительную остановку на станции Дружковка (Донецкая область) в скоростных поездах № 151/152 и № 153/154 категории "Интерсити+" сообщением Киев - Донецк - Киев.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, в случае стабильного спроса пассажиров на осуществление остановки на вышеуказанной станции УЖСК введет ее на постоянной основе в график курсирования данных поездов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.

Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом.