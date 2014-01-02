В домене .УКР на конец года зарегистрировано 2300 доменных имен.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном агентстве по вопросам науки, инноваций и информатизации.

Согласно сообщению, на данный момент проводится приоритетная регистрация доменных имен в домене .УКР, которая предусматривает несколько этапов.

В настоящее время продолжается четвертый из пяти этапов приоритетной регистрации, который стартовал 4 декабря 2013 года.

По словам председателя Госагентства Владимира Семиноженко, 4 января 2014 года начнется 5-й этап, предусматривающий регистрацию в домене .УКР имен и фамилий хорошо известных в Украине деятелей культуры (науки, образования, искусства, литературы) и их творческих псевдонимов, религиозных деятелей (в практике применения их имен в соответствии с саном вместе с формой обращения, в том числе в звательной форме), политиков, экономистов, спортсменов, информация о которых включена в энциклопедии, справочники, словари, каталоги, а также имеет широкое распространение в украинских средствах массовой информации.

Планируется, что уже в начале февраля 2014 года регистрация в национальном домене .УКР станет открытой для всех желающих.

Как сообщал УНИАН, национальный кирилличный домен верхнего уровня .УКР был делегирован Украине 28 февраля 2013 года Международной корпорацией ICANN, которая занимается распределением новых доменных имен. 19 марта 2013 года завершена процедура делегирования национального кирилличного домена верхнего уровня .УКР, и новый домен Украины появился в корневой системе доменных имен Интернета. Украина стала четвертой страной мира, которая создала свой кирилличный домен в Интернете, после РФ, Сербии и Казахстана. В целом национальные домены имеют около 30 стран мира.