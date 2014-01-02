Расширение Панамского канала могут остановить из-за удорожания проекта
10:57, 02 января 2014Транспорт/Связь
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Компании, принимающие участие в проекте по расширению Панамского канала, заявили о возможной приостановке работ из-за превышения стоимости проекта почти на 1,5 млрд долларов, передает Русская служба Би-Би-Си.
Руководство консорциума, в который входят компании из Испании, Италии, Бельгии и Панамы, заявило, что прекратит работы в течение трех недель, если Администрация Панамского канала не уладит вопрос с превышением бюджета.
Однако глава Администрации Хорхе Кихано в ответ потребовал от компаний выполнения текущих условий контракта.
После расширения канала, которое должно завершиться в 2015 году, он сможет пропускать суда с почти вдвое большей максимальной вместимостью, чем сейчас.
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