Apple заявляет, что не знала о возможности спецслужб следить за владельцами iPhone

12:24, 02 января 2014
Транспорт/Связь
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Руководство компании Apple опровергло информацию о сотрудничестве с АНБ и заявило, что компании не было известно о программе слежки за владельцами смартфона iPhone, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Agence France-Presse.

«Apple никогда не работала с АНБ, чтобы создать секретный доступ к какому-либо нашему продукту, включая iPhone. Кроме того, мы ничего не знаем об этой программе, которая предположительно позволяет АНБ следить за нашей продукцией», — отметили в компании.

Руководство Apple подчеркнуло, что компания прикладывает все усилия, чтобы сделать свою продукцию максимально защищенной. Кроме того, компания пообещала расследовать случаи прослушивания своих устройств и принимать шаги, необходимые, чтобы защитить своих клиентов «вне зависимости от того, кто за этим стоит».

Ранее немецкое издание Der Spiegel писало, что спецслужбы США могут взломать все типы смартфонов.

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