Китай построит высокоскоростную железную дорогу к 2015 году

Власти КНР намерены к 2015 году закончить строительство высокоскоростной железной дороги от граничащего с КНДР города Даньдун до Шэньяна (Северо-Восточный Китай). Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает ИТАР-ТАСС.

Как отмечает агентство, строительство дороги началось в марте 2010 года. Протяженность нового железнодорожного участка составит 207 километров, максимальная скорость передвижения по нему составов будет достигать 250 км в час. Таким образом, время в пути для пассажиров от одного города до другого займет на более 60 минут.

В настоящее время на участке между Даньдуном и Шэньяном действует обычная железная дорога. Время следования поездов по маршруту занимает 3,5 часа.

Даньдун является крупнейшим городом, граничащим с КНДР. Около 80% торговли между Китаем и КНДР проходит через Даньдун.