Поезда «Интерсити+» сообщением Киев-Донецк будут делать остановку в Дружковке

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» в целях изучения спроса временно ввела дополнительную остановку на станции «Дружковка» для поездов «Интерсити+» сообщением Киев-Донецк. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как отмечается, поезда будут останавливаться в Дружковке с 1 по 15 января текущего года.

«Поезда будут курсировать по следующему графику: поезд 152/151 «Донецк – Киев» будет выезжать из Донецка в 06.24 и останавливаться в Дружковке в 7.20. Время стоянки – 1 минута. В Киев поезд будет пребывать в 13.24», - говорится в сообщении «Укрзализныци». – «Поезд 152/151 «Киев - Донецк» будет отправляться из Киева в 16.16 и останавливаться в Дружковке в 22.22 также со стоянкой в одну минуту. Поезд будет прибывать в Донецк в 23.18».

Остановка в Дружковке предусмотрена и в расписании движения поездов №154/153 Киев-Донецк с отправлением из Киева в 05.59, а также 154\153 Донецк – Киев с отправлением из Донецка в 16.43.

«В случае стабильного спроса остановка в Дружковке станет постоянной», - сообщили в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. Скоростные поезда категории «Интерсити+» начали курсировать в Украине с 27 мая 2012 года, связав Киев с Харьковом и Львовом. В начале июня того же года был запущен скоростной поезд сообщением Киев-Донецк. Маршрут Киев - Днепропетровск ввели в график движения 11 ноября 2012 года, а с 26 мая 2013 года его продлили до Запорожья. Тогда же, по новому графику движения на 2013-2014 годы, скоростные поезда из Днепропетровска, Харькова и Донецка отправились в Симферополь.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.