Хакеры взломали сервис Snapchat, произошла утечка данных 4,6 млн пользователей

Хакеры взломали сервис для обмена сообщениями Snapchat, произошла утечка данных 4,6 миллиона пользователей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Частично скрытые данные пользователей были опубликованы на сайте SnapchatDB.info, любой интернет-пользователь мог загрузить их на свой компьютер. Сообщается, что хакеры сделали это для того, чтобы «убедить создателей приложения усилить систему защиты».

По состоянию на четверг сайт SnapchatDB.info недоступен.

Snapchat позволяет обмениваться сообщениями, фотографиями, рисунками и видеороликами с мобильных устройств на платформах iOS и Android. Специфика сервиса в том, что отправитель может установить время от одной до десяти секунд, в течение которого получатель может просмотреть сообщение, после чего оно скроется с устройства и будет удалено с серверов Snapchat.

В июне сервис привлек 60 миллионов долларов от инвесторов во главе с Institutional Venture Partners, что позволило оценить его в 800 миллионов долларов. По данным Snapchat, его пользователи ежедневно обмениваются 350 миллионами сообщений. В ноябре Snapchat отверг предложение соцсети Facebook о его покупке как минимум за 3 миллиарда долларов.