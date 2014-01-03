В США отменили более 2 тыс. рейсов из-за снежной бури
10:06, 03 января 2014Транспорт/Связь
0
В США отменены более 2 тыс. рейсов после того, как мощнейшая снежная буря обрушилась на северо-восток страны.
Как передает русская служба Би-Би-Си, по данным метеорологов, в ближайшие часы стоит ждать мороз и непогоду.
В Бостоне и Новой Англии может выпасть до 30 сантиметров снега в условиях сильнейшего ветра.
В Нью-Йорке, как ожидается, выпадет до 15 сантиметров снега.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter