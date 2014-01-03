В США отменили более 2 тыс. рейсов из-за снежной бури

10:06, 03 января 2014
Транспорт/Связь
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В США отменены более 2 тыс. рейсов после того, как мощнейшая снежная буря обрушилась на северо-восток страны.

Как передает русская служба Би-Би-Си, по данным метеорологов, в ближайшие часы стоит ждать мороз и непогоду.

В Бостоне и Новой Англии может выпасть до 30 сантиметров снега в условиях сильнейшего ветра.

В Нью-Йорке, как ожидается, выпадет до 15 сантиметров снега.

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