В США отменили более 2 тыс. рейсов из-за снежной бури

В США отменены более 2 тыс. рейсов после того, как мощнейшая снежная буря обрушилась на северо-восток страны.

Как передает русская служба Би-Би-Си, по данным метеорологов, в ближайшие часы стоит ждать мороз и непогоду.

В Бостоне и Новой Англии может выпасть до 30 сантиметров снега в условиях сильнейшего ветра.

В Нью-Йорке, как ожидается, выпадет до 15 сантиметров снега.