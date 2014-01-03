Skype: информация о клиентах сервиса в результате атаки хакеров не пострадала

Информация о пользователях популярного сервиса IP-телефонии Skype не пострадала в результате хакерской атаки, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как сообщалось накануне, хакеры «Сирийской электронной армии» (SEA) получили доступ к блогу и официальным аккаунтам в Skype соцсетях, в том числе к страничкам в Twitter и Facebook.

"Нам известно, что мы стали целью атаки хакеров, которые получили доступ к медийным объектам Skype. Однако наш контроль над ними был вскоре восстановлен. Утечки информации о наших клиентах не произошло", - говорится в заявлении сервиса.

Хакеры, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, организуют кибератаки на аккаунты в Twitter известных лиц и организаций, а также на сайты различных СМИ, чтобы освещать конфликт в Сирии с позиции властей.