Власть столицы показала расчеты тарифов на общественный транспорт

Власть столицы обнародовала расчеты тарифов на услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом в обычном городском режиме движения.

Проект регуляторного акта размещен на официальном сайте Киевской городской государственной администрации.

Так, расчет «планово-расчетного тарифа по перевозке пассажиров на 2013 год» по КП «Киевпастранс» сделан с учетом, в частности, следующих показателей:

общий объем пассажиров в обоих видах транспорта составил 474,169 млн пассажиров (электротранспорт – 331,806 млн и автотранспорт – 142,363 млн), из которых 163,792 млн пассажиров были платными и 310,377 млн пассажиров – бесплатными;

прибыль предприятия составила 152765 тыс. грн, и в т.ч. по электротранспорту – 106539 тыс. грн, по автотранспорту – 46206 тыс. грн;

полная себестоимость услуг с учетом рентабельности составила: на электротранспорте – 1 172 151 тыс. грн, на автотранспорте – 508 268 тыс. грн.

В расчетах учтена плановая рентабельность 10%.

Исходя из приведенных показателей, «Киевпастранс» демонстрирует, что тариф на услуги по перевозке составляет на электротранспорте 3,511 грн, на автотранспорте - 3,533 грн.

Что касается стоимости проезда в столичном метрополитене в 2014 году, то расчет тарифа на перевозку пассажиров сделан с учетом заимствования на сооружение участка Куреневско-Красноармейской линии от станции «Выставочный центр» до Одесской площади. В частности, отмечается, что финансовые расходы, связанные с выплатой процентов и погашением тела по кредиту на строительство участка составляют 145 188 тыс. грн.

Метрополитен определил, что полная себестоимость услуг по перечню составляет 1 545 551 тыс. грн, а полученній расчетный тариф на проезд - 3,379 грн.

В расчете взят общий объем перевозок – 536 400 тыс. пассажиров.

Как сообщал УНИАН, власть Киева планирует ввести новый тариф на проезд - 3 грн на все виды транспорта, включая городскую электричку и фуникулер, - с 25 января 2014 года.

26 декабря во время общественных слушаний заместитель директора Департамента экономики и инвестиций КГГА Василий Яструбинский, ссылаясь на расчеты КП “Киевпастранс” и метрополитена, заявил, что повышение стоимости разовой поездки до 3 гривень в городском пассажирском транспорте не решит всех проблем транспортных предприятий Киева, а лишь смягчит финансовую ситуацию на этих предприятиях.

Защитить киевлян городская власть предполагает путем сохранения стоимости проездных билетов на один месяц и большие сроки. Так, будет сохранена стоимость проездного на один месяц на один вид наземного транспорта - 80 грн, на метро - 95 грн; на два вида наземного транспорта - 130 грн, два вида транспорта один из которых метро - 150 грн; на три вида транспорта - 160 грн и на четыре вида транспорта - 230 грн.

Как отметил заместитель председателя КГГА Михаил Костюк, при осуществлении жителем города пяти поездок в день и при использовании проездного билета за 230 грн его затраты на одну поездку составят 1 гривню 20 копеек. Костюк подчеркнул, что для студентов и школьников также сохраняются льготы на проезд. То есть школьники будут ездить бесплатно, а студенты - за половину стоимости проездного билета.