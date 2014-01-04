На Кубе разрешили свободную продажу автомобилей

Свободная продажа новых автомобилей началась в пятницу на Кубе, однако цены на машины остаются недоступными для большинства рядовых граждан, передает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

В декабре сообщалось, что Куба отменяет действовавшие ограничения на розничную продажу новых автомобилей и мотоциклов частным лицам. Два года назад власти разрешили свободную куплю-продажу подержанных машин между частными лицами (до этого можно было продавать и покупать лишь автотехнику, выпущенную до 1959 года - года победы Революции).

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В пятницу государственные автомагазины Кубы обнародовали прайс-листы для граждан. Как сообщает аргентинское агентство Telam, подержанный Volkswagen Polo 2007 года предлагается купить за 25 тысяч долларов. Другие модели, в частности, KIA и Seat, стоят от 37 до 51 тысячи долларов.

Средняя месячная зарплата кубинца, занятого в госсекторе (таких на острове подавляющее большинство), эквивалента 21 доллару. Тем не менее, в негосударственном секторе заняты уже более полумиллиона человек - 440 тысяч занимаются индивидуальным трудом, а 170 тысяч заняты в крестьянском хозяйстве. В ряде случаев их доходы значительно превышают зарплату в госсекторе, однако и для них, как свидетельствуют первые сообщения в СМИ после начала продаж, подобные цены оказались непомерно высокими.