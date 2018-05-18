Украинская IT-индустрия в поиске места под «солнцем-2014»

Сфера информационных технологий Украины в 2013 году продемонстрировала заметный рост и сохранила позитивную динамику по отношению к предыдущим годам. Однако таких результатов IT-компании последние пару лет добиваются собственными силами без содействия государства. Например, вступивший в силу с начала 2013 года в Украине закон о налоговых льготах для разработчиков программного обеспечения, по мнению экспертов и участников рынка, не принес ощутимой пользы украинским IT-компаниям.

Между тем, прошедший год стал положительным для развития механизма поддержки молодых предпринимателей в сфере информационных технологий. Значительную пользу в совершенствовании знаний программирования приносят бизнес-инкубаторы, осуществляя информационную и консультативную помощь айтишникам на начальном этапе развития.

Знаковым 2013 год стал и для развития всемирной сети Интернет в Украине. Более чем на 40% увеличился рынок электронной коммерции. При этом украинцы стали более активно переходить на использование Интернета посредством мобильных гаджетов.

Основываясь на всех этих событиях, опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют дальнейший рост IT-индустрии в 2014 году. Отечественные стартапы будут привлекать ещё больше как внутренних, так и внешних инвестиций, а рост рынка интернет-торговли составит 35%, как примерно и в прошлом году.

«Виртуальные» налоговые льготы

Самым знаковым событием для IT-сектора в 2013 году могло бы стать вступление в силу закона о налоговых льготах для разработчиков программного обеспечения (ПО). Но не стало.

По мнению экспертов, предоставленные государством льготы мало повлияли на рынок информационных технологий в целом. Закон мог бы быть более полезным, если бы его текст не был выхолощен в процессе принятия.

На сегодняшний день привилегиями для IT-компаний являются сниженная ставка налога на прибыль до 5% (ранее была 15-17%) и отмена НДС на реализацию ПО.

При этом документ лишился важных для программистов пунктов – внедрение единого социального взноса (ЕСВ) с двух минимальных заработных плат вместо начисляемых 37,8% со всей зарплаты сотрудников, а также снижение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 15% до 5%.

«К сожалению, НДС отменен не на разработку программного обеспечения, а на его отгрузку. Фактически эти льготы никаким образом IT-компаний не касаются», - отметил в комментарии УНИАН президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.

Больше того, отменив НДС, правительство оказало «медвежью» услугу розничным сетям, которые кроме продаж компьютеров и их комплектующих занимаются реализацией ПО. Таким образом компании, торгующие софтом, столкнулись с проблемой внедрения новых норм в бухгалтерский учет и стали активно вносить изменения в работу кассовых аппаратов.

По словам Ольшанского, в свою очередь, ставка налога на прибыль в размере 5% не очень существенна для компаний. Кроме того, в прошлом году компании платили авансом по итогам 2012-го, поэтому неважно, какая была ставка налога.

«В результате, какой-то эффект от данной льготы будет в 2014 году, но он не будет очень большим», - подчеркнул эксперт.

При этом, по его мнению, принятый закон о налоговых льготах для сферы IT создает лазейки для недобросовестных компаний, которые никак не связаны с разработкой ПО.

Тем не менее, согласно заявлению министра доходов и сборов Александра Клименко, только за первое полугодие 2013 года льготами в IT-индустрии воспользовались более 570 компаний, из-за чего бюджет страны недополучил более 50 млн грн.

Резюмируя, можно сказать, что главная цель закона - выведение из тени многомиллиардного бизнеса и искоренение зарплат «в конвертах» - в ближайшем будущем вряд ли будет достигнута.

Поддержка молодых талантов: плоды и надежды

В 2013 году, несмотря ни на что, продолжился заметный рост рынка стартапов и IT-предпринимательства. Основой тому стали созданные за несколько последних лет бизнес-инкубаторы и венчурные компании, которые готовы поддержать новичков не только финансовыми вливаниями, но и сопровождением проектов на всех этапах.

«Наши предприниматели строят глобальные компании, интересные мировым гигантам. Рынок, безусловно, растет – количество сделок в интересные проекты и компании увеличивается», - заявил управляющий партнер венчурной компании AVentures Capital Андрей Колодюк.

При этом он добавил, что прошлый год был рекордно активным по количеству внутреннего финансирования со стороны молодых украинских бизнес-инкубаторов, среди которых: East One, Happy Farm, Wanna Biz, iHUB.

Отдельно стоит отметить молодежный бизнес-инкубатор Polyteco, который был создан в начале прошлого года на базе Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» с целью поддержки студенческих проектов в поиске инвесторов. При участии Polyteco и «КПИ» в 2013 году был проведен фестиваль инновационных проектов Sykorskiy Challenge, в результате которого три проекта получили финансирование на сумму 160 тыс. грн.

Вообще при поддержке украинских бизнес-инкубаторов за последний год в Украине прошло несколько отраслевых мероприятий, организованных для создания площадки сотрудничества опытных инвесторов с молодыми предпринимателями.

Как сообщила CEO и основатель бизнес-инкубатора Happy Farm Анна Дегтерева, в прошлом году в Киеве была проведена международная конференция Startup AddVenture, собравшая более 50 гуру стартап-индустрии и венчурного бизнеса из Соединенных Штатов, Европы и СНГ, более 80 стартапов, ИТ-компаний, инкубаторов. В целом, задействованы были около 1500 участников из 28 стран мира.

По словам Дегтеревой, значительному росту стартап-рынка в Украине также способствует заинтересованность украинской IT-сферой со стороны зарубежных венчурных фондов (Runa Capital, Imperious Group) и так называемых «бизнес-ангелов».

По мнению управляющего директора TA Venture Виктории Тигипко, реальные показатели рынка венчурного инвестирования в стартапы оценить пока сложно, поскольку он достаточно непрозрачен, а заключенные сделки преимущественно непубличные.

Для венчурного фонда TA Venture 2013 год был очень интенсивным. Инвестиции были осуществлены в 23 компании, что больше, чем за все предыдущие годы существования фонда.

Также ощутимую помощь для разработчиков ПО оказал первый в Украине грантовый фонд в сфере информационных технологий Global Technology Foundation, созданный весной 2013 года. С начала своего существования фонд провел три раунда приема заявок и поддержал 8 украинских проектов на общую сумму около 2 млн грн.

Эксперты в один голос утверждают, что на сегодняшний день в Украине уже создана стартап-экосистема, которая способствует развитию сферы IT в целом. Ушедший год продемонстрировал эффективность создаваемой бизнес-модели поддержки молодых программистов на начальной стадии и эта система будет приносить свои результаты в 2014 году.

На пути к мобильной цивилизации…

Ещё одной значимой тенденцией 2013 года в информационных технологиях стало интенсивное развитие Интернета в мире, в частности, его активное использование в мобильных устройствах. Прошлый год запомнился тем, что впервые с момента возникновения Интернета число мобильных пользователей всемирной сетью (смартфоны и планшеты) превысило долю тех, кто использует персональные компьютеры и их разновидности.

Что касается Украины, то количество «регулярных» пользователей глобальной сети, которые заходят в Интернет хотя бы раз в месяц, на ноябрь 2013 года составило 52,5% населения Украины.

При этом все больше украинцев для входа во всемирную сеть начали использовать планшеты и смартфоны. Так, по данным исследования аналитической компании Ericsson ConsumerLab, в Украине 94% владельцев смартфонов и 83% - планшетов используют Интернет в своих мобильных гаджетах.

«Несмотря на фактическое отсутствие полноценной 3G связи, стремительно растет использование мобильных устройств для выхода в Интернет», - отметил руководитель портала бесплатных объявлений Slando.ua Сергей Гапоченко.

По его мнению, распространение мобильного Интернета в Украине также способствует развитию электронной коммерции, объем рынка которой по итогам 2013 года оценивается более чем в 2 млрд долл.

Генеральный директор Aukro.ua Сергей Марищук также считает, что подобная тенденция позитивно скажется на развитии рынка Интернет-торговли.

«По моим оценкам, ежегодно рынок будет расти на 30-35% вплоть до 2017 года», - сказал он.

Марищук уверен, что 2014 год станет этапным для многих участников рынка электронной коммерции Украины. В online-сегмент планируют выйти сразу несколько крупных мультиритейлеров, ранее работавших в основном в offline.

В случае принятия в ближайшее время закона об электронной коммерции, который предусматривает урегулирование отношений клиентов с интернет-магазинами, объем рынка за 5 лет может вырасти и намного больше. Однако пока к срокам принятия и конечному виду закона эксперты относятся скептически.

«Прогнозируя, что в 2014 году начнется предвыборная кампания, и, по всей видимости, она будет жесткая, в том числе и в парламенте, то я даже боюсь что-либо загадывать по этому поводу», - отметил Ольшанский.

Об активном развитии всемирной сети Интернет в Украине также свидетельствует делегированный в прошлом году международной организацией ICANN кириллический домен верхнего уровня .УКР. С появлением новой доменной зоны специалисты ожидают большой всплеск Интернет-активности в Украине.

Согласно данным Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, на конец 2013 года за период приоритетной регистрации доменных имен зарегистрировано только около 2,3 тыс. доменов. Поскольку доменная зона .УКР практически свободна (для сравнения, зона .UA насчитывает около 685 тыс. доменов), это дает возможность зарегистрировать огромное количество кириллических доменов, что позволит их владельцам активно привлекать пользователей на свои сайты.

Что готовит 2014 год?

На данный момент активный рост украинской IT-индустрии, которая находится в зоне не внутриукраинской, а мировой конкуренции, сдерживается только количеством и качеством специалистов. Толчок развитию сектора смогут дать власти, если внесут изменения в налоговые льготы и примут закон об электронной коммерции в следующем году.

Основываясь на мнениях и прогнозах экспертов, можно сделать вывод, что в нынешнем году еще больше активизируется рынок венчурных инвестиций, начнут появляться новые интересные проекты и профессиональные IT-предприниматели, заслуживающие внимания инвесторов.

Для рынка электронной коммерции 2014-й будет годом массовых разумных покупок. Также текущий год станет временем усиления конкуренции в области цифрового маркетинга. Способствовать этому будет стремительный рост сегмента онлайн видео-рекламы и коммерциализация видеоконтента в сети Интернет, при котором классическое телевидение будет постепенно терять свое монопольное положение.

Эксперты считают, что текущий год ознаменуется продвижением на украинский рынок тренда последних нескольких лет - «интернета вещей», который из области технологий уже перешел в массовый мировой рынок - «умные» холодильники, телевизоры, дома и так далее.

К сожалению, пока выгоды от развития сферы информационных технологий и вложения средств в украинские умы замечают все, кроме властей. В связи с этим сейчас большая часть многомиллиардного интеллектуального труда экспортируются за пределы Украины. Для того, чтобы ситуация с оттоком специалистов за рубеж с каждым годом не ухудшалась, государству необходимо изменить свое отношение к бизнесу. И тогда вопрос - найдет ли отечественная IT-индустрия место под солнцем - станет риторическим.

Антон Кулиш (УНИАН)