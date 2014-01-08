Гендиректор Ford не планирует переходить в Microsoft

Гендиректор Ford Алан Мулалли, которого ранее называли одним из наиболее вероятных преемников Стива Балмера на посту руководителя Microsoft, останется в автомобильной компании по крайней мере до конца 2014 года. Об этом сам Мулалли заявил в интервью Associated Press, пишет Лента.ru.

Он добавил, что хотел бы положить конец спекуляциям относительно его перехода в Microsoft, чтобы не беспокоить акционеров Ford. При этом Муллали не уточнил, общался ли он с представителями Microsoft по поводу возможной смены работы.

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Инвесторы внимательно следили за слухами о возможном смене места работы Мулалли, так как в 2014 году Ford предстоит один из самых важных годов в новейшей истории автопроизводителя. Как напоминает Bloomberg, за 12 месяцев американская компания планирует выпустить на рынок сразу 23 новых автомобиля.

Мулалли работает в Ford с 2006 года, до этого он 36 лет посвятил производителю самолетов Boeing, где дослужился до руководителя дивизиона, занимающегося гражданской авиацией. В сентябре 2006 года, когда Муллали пришел в Ford, акции компании стоили более пяти долларов за штуку; в начале 2014-го они оцениваются рынком в 1,57 доллара.

Microsoft по-прежнему процесс поиска нового гендиректора не комментирует. Ранее сообщалось, что, помимо Мулалли, на должность претендуют бывший глава Nokia Стивен Илоп (Stephen Elope), бывший руководитель Skype Тони Бейтс и Сатья Наделла (Satya Nadella), которая управляет в Microsoft всеми облачными проектами. Кроме того, СМИ писали, что всего в шорт-листе Microsoft девять человек, но имена пятерых журналистам выяснить не удалось.

Поиск нового гендиректора в компании начали после того, как в августе 2014 года об отставке объявил Стив Балмер, который работал в Microsoft с 1980 года. Балмер покинет свой пост в течение 12 месяцев.