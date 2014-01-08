Показатель прибыли Samsung не оправдал ожиданий экспертов

Прибыль южнокорейского телекоммуникационного гиганта Samsung в IV квартале будет ниже ожиданий, следует из предварительной отчетности компании, опубликованной во вторник, 7 января.

Показатель операционной прибыли в квартале снизится на 18% к III кварталу до 8,3 трлн вон (7,8 млрд долл.), выручка достигнет 59 трлн вон (прогноз аналитиков — 10 трлн вон и 61,5 трлн вон, соответственно). Прибыль Samsung в IV квартале 2013 г. вернется на уровень III квартала 2012 г., пишут "Ведомости" со ссылкой на Financial Times.

Основными долговременными факторами снижения финансовых показателей Samsung FT считает укрепление валюты Южной Кореи в условиях падения средней цены смартфона, вызванного агрессивным ценовым прессингом китайских конкурентов. В числе разовых факторов — опасения передела китайского мобильного рынка после дистрибьюторской сделки Apple с China Mobile и замедление продаж флагманского смартфона Samsung S4. 7 января котировки Samsung в Сеуле упали на 0,2%, а в целом за минувшие две недели компания утратила 10% рыночной капитализации.

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