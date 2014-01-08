Узбекистан снова ввел сбор в дорожный фонд при покупке авто из России и Украины

Узбекистан снизил акциз при импорте автомобилей из России, но снова ввел сбор в Республиканский дорожный фонд (РДФ) при приобретении и временном ввозе в страну новых машин производства РФ и Украины. Это следует из постановления президента Узбекистана Ислама Каримова, которое опубликовано в местной прессе, передает РИА "Новости".

Акциз на импорт новых машин российского производства (код ТН ВЭД 8703) с 1 января снижен до 2% от таможенной стоимости автомобиля против применявшейся ранее ставки в 5%.

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Постановлением также установлена минимальная ставка в размере 3% от цены приобретения нового автомобиля, произведенного в РФ и Украине и приобретенного в специализированной торговой сети на территории республики.

В августе 2012 года Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана одобрил изменения в налоговое законодательство республики, предусматривающие отмену уплаты данного сбора. В конце 2013 года эта льгота была отменена.

Взимание дорожного сбора будет осуществляться с 1 апреля этого года.

По различным оценкам, объем продаж новых иномарок в Узбекистане в настоящее время составляет порядка 3-6 тысяч единиц в год при потенциальном объеме рынка в 180 тысяч единиц в год.

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