В аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» запретили проносить на борт самолета любые жидкости

Российские аэропорты «Шереметьево» и "Внуково" ужесточили правила провоза багажа в салонах самолетов, запретив проносить на борт воздушных судов любые жидкости.

Запрет исходит от Росавиации и связан с проведением Олимпийских игр в Сочи.

«В соответствии с правилами провоза жидкостей в салонах воздушных судов, все жидкости, включая, средства личной гигиены, косметические средства, медикаменты, жидкости, аэрозоли и гели в любых емкостях, в том числе средства, используемые в художественной деятельности (краски, грунты, клеи) должны сдаваться в багаж», - отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте аэропорта "Шереметьево".

Согласно телеграмме Росавиации, текст которой находится в распоряжении РИА Новости, правила провоза багажа изменены в связи с усилением мер безопасности на транспорте.

Ограничения на провоз жидкостей в ручной клади были введены в российских аэропортах с 27 августа 2007 года в связи с приказом министерства транспорта.