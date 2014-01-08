В Украине начался заключительный этап приоритетной регистрации в домене .УКР

В Украине продолжается пятый этап приоритетной регистрации доменных имен в домене .УКР, который начался 4 января 2014 года и будет продолжаться в течение месяца.

Как сегодня сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, об этом проинформировал председатель агентства Владимир Семиноженко.

Это уже заключительный этап, после которого регистрация доменных имен в домене .УКР станет доступной для всех желающих.

На этом этапе разрешается регистрация доменных имен в домене .УКР, которые образуются на основе имен и фамилий хорошо известных в Украине деятелей культуры (науки, образования, искусства, литературы) и их творческих псевдонимов, религиозных деятелей (в практике применения их имен в соответствии с саном вместе с формой обращения в том числе в звательной форме), политиков, экономистов, спортсменов, информация о которых включена в энциклопедии, справочники, словари, каталоги, а также имеет широкое распространение информации о них в украинских средствах массовой информации.

На пятом этапе приоритетной регистрации доменных имен в домене .УКР также продолжают регистрироваться доменные имена на основе критериев, которые были определены на предыдущих этапах: такие как фирменные (коммерческие наименования) предприятий и предпринимателей, других юридических лиц, торговые марки (знаки для товаров и услуг), географические указания происхождения товаров, названия географических объектов и регионов в Украине (названия городов, поселков и тому подобное, до районных центров и городов в районных центрах, которые имеют названия, которые не повторяются), названия стран (государств) мира и межгосударственных образований, названия международных организаций, названия органов государственной власти и органов местного самоуправления и другие.

Регистрации доменных имен осуществляются через аккредитованных регистраторов доменных имен в домене .УКР.

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Семиноженко напомнил, что в домене .УКР на конец 2013 года было зарегистрировано 2,3 тыс. доменных имен.

Планируется, что уже в начале февраля 2014 года регистрация в национальном домене .УКР станет открытой для всех желающих.