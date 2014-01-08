Пользователи интернет-магазина приложений Apple потратили за год более 10 млрд долл.

Пользователи интернет-магазина App Store технологического гиганта Apple в 2013 году потратили на покупку мобильных приложений более 10 млрд долл., говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, самым успешным месяцем для App Store стал декабрь. В прошлом месяце пользователи магазина загрузили почти 3 млрд приложений, что принесло Apple доход в размере 1 млрд долл.

При этом разработчики мобильных приложений, которые сотрудничают с Apple, по итогам прошлого года заработали 15 млрд долл.

На сегодняшний день в интернет-магазине App Store представлено свыше 1 млн приложений для владельцев iPhone, iPad и iPod touch из 155 стран по всему миру, в том числе более 500 тыс. приложений, созданных специально для iPad.

Справка УНИАН. Apple Inc. - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения.

Согласно рейтинга журнала Forbes, стоимость бренда Apple в 2013 году составила 104,3 млрд долл., что на 20% выше аналогичной оценки прошлого года и практически вдвое больше стоимости второй по списку компании – Microsoft.