ASUS выводит на рынок новую линейку смартфонов ZenFone

Тайванская компания ASUS на международной выставке CES 2014 представила новую линейку бюджетных смартфонов ZenFone 4, ZenFone 5 и ZenFone 6, сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, мобильные устройства отличаются разной диагональю дисплея (от 4 до 6 дюймов) и производительностью. Смартфоны построены на основе двухъядерного процессора Intel Atom с объемом оперативной памяти 1 ГБ или 2 ГБ и операционной системой Android 4.3.

При этом все телефоны поддерживают работу с двумя SIM-картами.

Также все три смартфона оснащены адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и разъемами для карт памяти microSD.

По данным интернет-издания 3DNews, стоимость ZenFone 4 составляет 100 долл., ZenFone 5 — 150 долл., ZenFone 6 — 200 долл.

Справка УНИАН. Компания ASUS занимается производством персональных компьютеров и компьютерных компонентов, а также ноутбуков, мониторов, мобильных телефонов и планшетов. Компания была основана в 1990 году в Тайване.

Выручка ASUS в 2012 году составила примерно 14 млрд долл. США.