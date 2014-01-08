Аналитики прогнозируют в 2014 году увеличение мировых продаж IT-техники на 7,6%

Международная исследовательская группа Gartner прогнозирует в 2014 году увеличение мировых продаж персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов по сравнению с прошлым годом на 7,6% - до 2,5 млрд устройств, сообщается на сайте компании.

По прогнозам Gartner, в 2014 году по всему миру будет продано 1,9 млрд мобильных телефонов, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. При этом количество проданных планшетов в 2014 году увеличится на 32% - до 263 млн устройств.

Продажи персональных компьютеров и ноутбуков сократятся на 7% - до 278 млн штук с 299 млн штук в прошлом году.

Аналитики компании также отмечают, в текущем году количество проданных устройств под управлением операционной системы Android по сравнению с 2013 годом увеличится на 26% и превысит 1,1 млрд единиц.

Справка УНИАН. Gartner, Inc. – одна из ведущих аналитических и консалтинговых компаний в сфере информационных технологий. Основана в 1979 году, штаб-квартира размещена в Стэмфорде (Коннектикут, США).

Компания проводит исследования в 85 странах, количество сотрудников – более 5 тыс.