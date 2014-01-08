"Укрзализныця" за первую неделю года перевезла свыше 358 тыс. тонн зерновых

Объем зерновых, отгруженных и перевезенных железнодорожным транспортом Украины за период с 1 по 8 января 2014 года, составил 358,2 тыс. тонн, при этом было задействовано 5 577 вагонов, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзалиныця»).

Согласно сообщению, за указанный период на экспорт отправлено 343 тыс. тонн зерновых грузов, а на внутренний рынок поставлено 15,1 тыс. тонн.

По информации «Укрзализныци», ежесуточно железные дороги отгружали 44,7 тыс. тонн зерновых, задействовав при этом 697 вагонов-зерновозов.

Пресс-служба отмечает, что погрузка зерновых снизилась в период новогодних и рождественских праздников в связи с отсутствием заказов зернотрейдеров и других грузовладельцев, однако в ближайшее время ожидается повышение спроса на перевозку этого вида грузов.

"В среднем ежесуточно за данный период по железным нагружалось 44,7 тыс. тонн или 697 зерновозов. Однако это почти втрое меньше, чем в декабре 2013 года, когда ежедневная погрузка составляла 1876 специализированных вагонов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализниця» с начала 2013 года по состоянию на конец декабря перевезла порядка 24 млн тонн зерновых. В декабре ежесуточно отгружалось 1876 зерновозов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 1200-1300 зерновозов. При этом рабочий парк зерновозов, ежедневно задействованных в перевозке зерновых, в декабре составил 10,285 тыс. вагонов, что на 2 тыс. больше, чем годом ранее. Оборот зерновозов составил 6 дней.

На январь 2014 года зернотрейдеры заказали только треть зерновозов, имеющихся в распоряжении ведомства, - 13,616 тыс. вагонов, при этом по основным планам – только 4637 вагонов.

В 2013 году Украина собрала рекордный за годы независимости урожай зерновых, который в чистом весе составил 61,5 млн тонн. Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 32,5 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) к 23 декабря поставили на внешние рынки 17,6 млн тонн зерновых, что на 27,7% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.