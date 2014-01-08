Железнодорожный концерн Deutsche Bahn будет ежегодно нанимать до 10 тыс. сотрудников
Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn будет ежегодно принимать на работу примерно по 10 000 новых сотрудников до 2020 года.
Столь крупномасштабной программы набора персонала нет ни у одного другого предприятия Германии, пишут "Ведомости" со ссылкой на Deutsche Welle. Дефицит квалифицированных кадров испытывают в последнее время многие компании страны, но мало где ситуация с персоналом настолько напряженная, как в Deutsche Bahn.
Нехватка сотрудников уже приводила к неоднократным сбоям в железнодорожном сообщении. Так, в конце декабря и начале января было отменено движение свыше 30 региональных поездов в двух северозападных федеральных землях Германии. В августе 2013 г. аналогичная история произошла в Майнце (столица земли Рейнланд-Пфальц) — тогда многим поездам дальнего следования пришлось объезжать стороной этот город, а электрички зачастую просто не ходили. Причина одна и та же — нехватка работников различного профиля, резко обостряющаяся в каникулярное и праздничное время в случае болезни сразу нескольких специалистов.
Deutsche Bahn всего 10 лет назад завершила период радикального сокращения штатов. После воссоединения Германии железные дороги ФРГ и ГДР были объединены, и возникла компания с большим количеством дублирующих структур, процесс ликвидации которых завершился в 1994 г.
«В Германии у нас одно время было порядка 400 000 сотрудников, сегодня их осталось около 200 000. В перспективе их будет примерно столько же, если не считать небольшого прироста», — заявил Ульрих Вебер, который отвечает в правлении Deutsche Bahn за кадровую политику.
Сохранение численности персонала при столь масштабной программе найма объясняется демографическим фактором. Как отмечает Deutsche Welle, ни одна другая крупная компания в Германии не страдает в такой мере от старения немецкого общества, как Deutsche Bahn. В настоящее время она ежегодно отправляет на пенсию до 7000 кадровых работников, и в ближайшее десятилетие этот отток только усилится, поскольку 44% сотрудников железной дороги старше 50 лет.
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