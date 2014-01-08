Аэропорт «Донецк» в 2013 году увеличил пассажиропоток до 1,11 млн человек

Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева в 2013 году увеличил пассажиропоток на 11% - до 1,11 млн пассажиров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, в 2013 году международными рейсами воспользовались 75% пассажиров, при этом внутренними рейсами воспользовались 25%.

При этом доля международных рейсов составила 59%, а 41% рейсов были осуществлены внутри страны.

«В тройке лидеров по количеству перевезенных пассажиров по итогам 2013 года оказались авиакомпании «Международные авиалинии Украины», «ЮТэйр - Украина» и Аэрофлот», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Донецк» им. Сергея Прокофьева в ноябре 2013 года увеличил пассажиропоток по сравнению с ноябрем 2012 года на 23,2% - до 90,724 тыс. человек.

Международный аэропорт «Донецк» в 2012 году увеличил пассажиропоток на 20,5% - до 1 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины.

Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.