Количество ДТП на железных дорогах в 2013 году увеличилось на 4,5%

В Украине по итогам 2013 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, сообщила УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, 83 происшествия произошли на железнодорожных переездах, 10 - на путях вне переездов.

Кроме того, в ДТП за указанный период погибли 23 человека и 27 были травмированы.

"Все ДТП на железнодорожных переездах произошли в результате нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

В частности, большинство случаев ДТП на железнодорожных путях и переездах по итогам 2013 года произошло на Львовской и Юго-Западной магистралях - 24 и 22 случая соответственно. Одесская железная дорога зафиксировала 16 случаев, Донецкая - 13, Южная - 11, Приднепровская - 7.

По данным пресс-службы, "Укрзализныця" по итогам 2013 года отмечает рост случаев хищений и повреждений имущества железных дорог по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,4% - до 260 случаев.

Львиная доля случаев незаконного вмешательства посторонних лиц в деятельность железных дорог произошла на Одесской магистрали - 93 случая, за ней следует Юго-Западная железная дорога - 41 случай, Приднепровская - 37, Львовская - 34, Южная - 29, Донецкая - 26.

Пресс-служба напомнила, что незаконное посягательство на имущество железных дорог может привести к возникновению аварийных ситуаций, что угрожает безопасности движения поездов, за что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах железных дорог Украины за 2012 год возросло до 89, в том числе 79 ДТП произошло на переездах и 10 - на путях вне переездов.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

Справка УНИАН. В Украине 5422 железнодорожных переезда. В частности, оборудованных автоматической переездной сигнализацией - 4168, переездов с дежурным - 1497, переездов с дежурным, которые также оборудованы автоматической переездной сигнализацией, - 1468.