ПЖД за год предупредила 432 кражи грузов и имущества почти на 400 тыс. грн

Работники подразделений службы военизированной охраны Приднепровской железной дороги (ПЖД) в 2013 году предупредили 432 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму свыше 395 тыс. грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, ПЖД передала в правоохранительные органы 430 задержанных по подозрению в воровстве имущества железной дороги.

Также пресс-служба сообщила, что в ходе оперативно-профилактических мероприятий на инфраструктурных объектах магистрали за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте (хождение по путям в неустановленных местах, незаконный проезд на грузовых поездах), работники ПЖД задержали 3,047 тыс. человек, из которых 1,614 тыс. были оштрафованы на сумму около 55,5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" по итогам 2013 года отмечает рост случаев хищений и повреждений имущества железных дорог по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,4% - до 260 случаев. Приднепровская железная дорога за 11 месяцев предупредила 406 случаев краж имущества и грузов на сумму около 370 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.