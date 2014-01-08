Донецкая железная дорога планирует приобрести 32 новых локомотива

Донецкая железная дорога (ДЖД) согласно проекту плана капитальных инвестиций на 2014 год планирует получить 32 новых локомотива, сообщили в пресс-службе дороги.

Железная дорога также намерена приобрести в текущем году 1665 полувагонов.

"Пять новых локомотивов должны поступить уже в январе, а проектом плана капитальных инвестиций на 2014 год предусмотрено приобретение нового подвижного состава в количестве 32 локомотивов и 1665 полувагонов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в этом году Донецкая магистраль намерена продолжать реализацию важных для отрасли проектов. В частности, железнодорожники планируют завершить работы по реконструкции вокзального комплекса в Краматорске и локомотивного депо Ясиноватая-Западное, ввести в эксплуатацию современный дорожный центр управления в Луганске, а также электрифицировать участок в направлении Волноваха - Камыш-Заря.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время разрабатывается проектная документация по электрификации участка Волноваха - Камыш-Заря - Запорожье протяженностью 246 км, проектная стоимость которого ориентировочно составляет около 2,8 млрд грн.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2014 году планирует закупить свыше 3 тыс. грузовых вагонов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью «Укрзализныци». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.