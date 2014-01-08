Госрегулятор повышает тарифы на доступ к кабельной канализации для телеком-операторов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), намерена повысить тарифы на бронирование и использование места в кабельной канализации электросвязи (ККЭ) для телеком-операторов на 11%, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

При этом, согласно новым предельным тарифам, установленным НКРСИ, стоимость услуг по разработке и выдаче технических условий и на согласование рабочего проекта увеличится на 37%. Тарифы на услуги по техническому надзору поставщиком ККЭ увеличатся на 27%. Согласно сообщению, предельные тарифы будут представлены на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступят в силу с 1 февраля 2014 года.

По мнению Нацкомиссии, внедрение таких размеров предельных тарифов создаст условия для улучшения качества предоставления услуг и улучшения состояния сооружений, для необходимого переоборудования колодцев ККЭ, предотвращения несанкционированного доступа к ним, исключения попыток хищения проложенного кабеля и т.п.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом.