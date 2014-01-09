Главы Apple и Samsung согласились на встречу по делу о патентах

Главы компаний Apple и Samsung согласились на встречу по делу о патентах, пишет Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что Apple вновь потребовала запретить продажи старых моделей смартфонов и планшетов Samsung в США. Эти же версии мобильных устройств были предметом первого патентного спора Apple и Samsung в Калифорнии.

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Руководитель Apple Тим Кук и глава Samsung Квон О Хьюн встретятся в рамках процедуры примирения сторон до 19 февраля. Судебный процесс по делу о патентах должен начаться в США в марте.

Официальных комментариев со стороны компаний пока не поступало.