Главы Apple и Samsung согласились на встречу по делу о патентах
08:39, 09 января 2014Транспорт/Связь
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Главы компаний Apple и Samsung согласились на встречу по делу о патентах, пишет Газета.ru со ссылкой на Reuters.
Ранее сообщалось, что Apple вновь потребовала запретить продажи старых моделей смартфонов и планшетов Samsung в США. Эти же версии мобильных устройств были предметом первого патентного спора Apple и Samsung в Калифорнии.
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Руководитель Apple Тим Кук и глава Samsung Квон О Хьюн встретятся в рамках процедуры примирения сторон до 19 февраля. Судебный процесс по делу о патентах должен начаться в США в марте.
Официальных комментариев со стороны компаний пока не поступало.
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