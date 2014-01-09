Львовский аэропорт в 2013 году увеличил пассажиропоток на 22%

Международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого по итогам 2013 года увеличил пассажиропоток на 22% - до 700,8 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, количество пассажиров международных рейсов увеличилось на 29% - до 576,5 тыс. человек, внутренних рейсов - уменьшилось на 4% - до 124,3 тыс. человек.

Количество рейсов в 2013 году составило 9,551 тыс., при этом международных - 6,788 тыс. рейсов, внутренних - 2,763 тыс. рейсов.

В декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года пассажиропоток увеличился на 7% - до 43,4 тыс. человек. Из них в международном сообщении - 34,1 тыс. пассажиров, во внутреннем - 9,3 тыс. пассажиров.

При этом в декабре в аэропорту осуществлено 683 рейсов, из них 474 международных и 209 внутренних.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого в январе-ноябре 2013 года увеличил пассажиропоток на 23% - до 657,4 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Львов» - крупнейший на западе Украины аэропорт по пассажиропотоку и маршрутной сети.

В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса.

Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).