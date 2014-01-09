Приднепровская железная дорога планирует отремонтировать около 320 км путей

Приднепровская железная дорога в 2014 году планирует модернизировать и отремонтировать около 320 км путей на сумму более 355 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в том числе железнодорожники модернизируют 59,4 км колеи на, капитально отремонтируют 65,8 км путей. Также ПЖД намерена подвергнуть среднему и комплексно-оздоровительному ремонту 194,5 км и обновить ряд стрелочных переводов.

Основные ремонтно-путейные работы будут сосредоточены на направлениях Пятихатки - Чаплино, Лозовая - Симферополь, Верховцево - Долинская, Кривой Рог Главный – Камиш Заря.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.