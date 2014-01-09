ПЖД в 2013 году модернизировала и отремонтировала путей на 390 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2013 году модернизировала и отремонтировала 352,2 км путей на сумму 389,718 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, в 2013 году железнодорожники модернизировали 54,6 км путей, капитально отремонтировали 88,8 км, а также провели средний ремонт 188,6 км, а комплексно-оздоровительный - 20,2 км.

Кроме того, работники железной дороги заменили на новые и старопригодные на железобетонных брусьях 36 комплектов стрелочных переводов, а также осуществили средний ремонт 111 комплектов.

Основные ремонтно-путейные работы в прошлом году были проведены на направлениях Лозовая - Симферополь, Верховцево - Долинская, Пятихатки - Чаплино, Пятихатки - Кривой Рог, Кривой Рог Главный - Камыш Заря, Воскобойня - Красноармейск, Джанкой - Керчь, Вольнянск - Запорожье Левое, Воинка - Джанкой.

Как сообщал УНИАН, ПЖД в 2014 году планирует модернизировать и отремонтировать около 320 км путей на сумму более 355 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.