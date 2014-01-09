Приднепровская железная дорога увеличила среднесуточный пробег локомотива на 4,8%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2013 году увеличила среднесуточный пробег локомотива по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 480 км, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, среднесуточный пробег за указанный период превысил плановый показатель на 7,1%.

При этом среднесуточная производительность локомотива увеличилась по сравнению с показателем 2012 года на 5,4% - до 1,357 млн т/км брутто, что на 5,8% больше плана.

В то же время, ПЖД ускорила оборот груженого вагона к плановому показателю на 0,07 суток - до 1,60 суток, а оборот грузового вагона - на 0,57 суток - до 3,89 суток.

Как отмечает пресс-служба, Приднепровской магистрали в прошлом году удалось увеличить участковую скорость по сравнению с плановым показателем и показателем в 2012 году на 1,9% - до 38,1 км/ч.

Кроме того, простой вагона на одной технической станции сократился по сравнению с плановым показателем и показателем в 2012 году на 0,96 часа и на 0,22 часа соответственно - до 7,73 часа.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заключила договоры сроком на 7 лет с выплатой 9,5% годовых на поставку 350 локомотивов в парки Донецкой, Львовской и Одесской железных дорог до 2016 года.

ПЖД за 11 месяцев 2013 года увеличила среднесуточный пробег локомотива на 5% - до 479 км, превысив плановый показатель на 6,7%.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.