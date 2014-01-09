В Украине упрощена процедура регистрации печатных СМИ

В Украине упрощена процедура регистрации печатных средств массовой информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы Украины.

Как отметили в Укргосреестре, процедура регистрации упрощена с 8 января, когда вступили в силу дополнения к правилам регистрации печатных СМИ.

Так, согласно соответствующему приказу Министерства юстиции, уменьшается перечень документов, который подается для государственной регистрации печатных СМИ (отныне выписка из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ) на учредителя уже не подается, а также отменяется требование о нотариальном заверении копии Устава (положения) учредителя).

Эти изменения упрощают процедуру государственной регистрации печатных средств массовой информации, подчеркнули в Укргосреестре.

Кроме того, конкретизирован объем информации, которая указывается относительно связанных лиц в регистрационном заявлении.

Так, если связанным лицом является юридическое лицо, учредитель приводит его полное наименование, идентификационный код юридического лица.

Если же связанным лицом является физическое лицо, в частности: муж, жена, дети и родители, мачеха и отчим, родные братья, сестры и их дети, мужья (жены), совместно с которым учредитель осуществляет контроль за печатным средством массовой информации, учредитель указывает фамилию, имя, отчество этого лица, регистрационный номер его учетной карточки налогоплательщика (при наличии), отметили в Укргосреестре.

Для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия идентификационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган, указываются серия и номер паспорта.

При этом в Укргосреестре напомнили, что Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности отношений собственности относительно средств массовой информации», который вступил в силу 28 июля 2013 года, были внесены изменения в Закон «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», в частности, введено понятие «связанные лица». Однако объем информации, которая должна указываться относительно связанных лиц, определен не был.