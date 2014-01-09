Франция оштрафовала Google на 150 тыс. евро

Французская Национальная комиссия по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) добилась вынесения штрафа американскому интернет-гиганту Google на 150 тысяч евро по делу о сборе персональных данных пользователей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

Помимо штрафа, компания на 48 часов обязана разместить на своей французской главной странице (google.fr) информацию о решении суда.

В июне Франция завила о намерении оштрафовать Facebook, Twitter и Google+ в случае, если их политика конфиденциальности в течение трех недель не будет приведена в соответствие с законодательством страны.

Европейские власти обеспокоены политикой конфиденциальности Google, которая с 1 марта 2012 года объединила личную информацию пользователей из своих различных интернет-служб и упростила правила их использования. Надзорные инстанции ЕС поручили профильному агентству провести анализ новой политики Google.

В частности, французский регулятор считает, что интернет-гигант не предоставляет достаточного количества информации о том, каким образом собираются и как долго хранятся пользовательские данные.

Ранее CNIL сообщала, что нормы конфиденциальности компании не соответствуют европейскому законодательству, в отношении защиты личных данных пользователей.

Французский регулятор уже предупреждал Google о возможности введения санкций. В марте 2013 года представители Google были приглашены на встречу с представителями властей Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Великобритании, однако каких-либо изменений после данной встречи также не последовало.

В результате, регуляторы шести стран начали новое расследование в отношении того, как Google соблюдает приватность данных пользователей, и по их итогам смогут применить юридические санкции в соответствии с законами каждой из стран.