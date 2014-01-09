Samsung планирует выпустить смартфон со сканером сетчатки глаза

Южнокорейский производитель электроники Samsung планирует выпустить новый флагманский смартфон Galaxy S5 в апреле и впервые изучает возможность использования технологии сканера глаза для того, чтобы конкурировать с американской корпорацией Apple, передает ИТАР-ТАСС.

Как заявил в интервью Bloomberg исполнительный вице-президент мобильного бизнеса компании Samsung Ли Янг Хи, S5 будет работать в паре с новым устройством, в которое эволюционируют "умные часы" Galaxy Gear.

"Мы анонсируем первую флагманскую модель в первой половине каждого года, в марте-апреле, и также планируем провести анонс в это время, - сказал топ-менеджер корейской компании. - Когда мы представим смартфон S5, вы также можете рассчитывать на улучшение функционала и конструкции Galaxy Gear".

Samsung, который продает каждый третий смартфон в мире, готовит новые функции и модели для того, чтобы отражать удары Apple на рынке высоких технологий, а также китайских производителей, предлагающих телефоны стоимостью 100 долл.

Samsung анонсирует по меньшей мере еще одно носимое устройство в этом году, сказал Ли, не вдаваясь в подробности.