Железные дороги обустроили вокзалы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями

Железные дороги Украины в 2013 году обустроили вокзалы и станции страны с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

"Укрзализныця" обустраивает вокзалы и станции пандусами и спусками к пассажирским платформам для людей с особыми потребностями с целью создания безбарьерного доступа к объектам железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

Так, в 2013 году в ходе капитального ремонта и реконструкции вышеуказанные виды работ были проведены в зданиях станций Краматорск Донецкой железной дороги, Роковатая Приднепровской магистрали и Кировоград Одесской железной дороги.

Вместе с тем, в реконструированном вокзале станции Роковатая также предусмотрен лифт для инвалидов на колясках, а на привокзальной площади - места для стоянок личного транспорта людей этой категории. А в реконструированном здании вокзала станции Краматорск все помещения общего пользования расположены на первом этаже для удобства пассажиров с особыми потребностями. Также были оборудованы отдельный санузел и комната отдыха, имеется система тактильной и зрительной информации, а в местах пересечения тротуаров с проезжей частью выполнено понижение бордюров.

В ходе реконструкции вокзала на станции Кировоград бывшее помещение ресторана было переоборудовано под комнату гигиены для инвалидов-колясочников, зал ожидания для маломобильных групп населения и комнату для матери и ребенка.

Как сообщал УНИАН, железные дороги страны за 11 месяцев 2013 года перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 578,6 млн грн, а компенсацию получили в размере 176,6 млн грн (31%). «Укрзализныця» за этот период недополучила 402 млн грн от местных бюджетов за перевозку льготников.

Убытки железных дорог страны от пассажирских перевозок за 11 месяцев 2013 года составили почти 6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении - 3,2 млрд грн.

«Укрзализныця» в 2013 году также создала группы помощи людям с ограниченными физическими возможностями на вокзалах «Пригородный» станции «Киев-Пассажирский», на станции «Дарница», на остановочных пунктах «Караваевы Дачи» и «Левый берег».

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины имеется 19 специальных вагонов для перевозки инвалидов в колясках, в каждом из них имеется салонная тележка, позволяющая передвигаться по проходу вагона. При этом для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями в каждом вагоне выделено 6-8 посадочных мест, о которых информируют надписи «Места для инвалидов».

Все 10 межрегиональных скоростных электропоездов производства компании Hyundai Rotem имеют по два приспособленных для перевозки инвалидов места, два чешских шестивагонных межрегиональных двухэтажных электропоездов двойного тока Skoda - четыре места, а также один девятивагонный межрегиональный поезд локомотивной тяги производства Крюковского вагоностроительного завода - два места.