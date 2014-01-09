На поезда из западных регионов в Киев на 10-12 января в продаже остается свыше тысячи билетов

В свободной продаже на период с 10 по 12 января 2014 года на поезда, курсирующие из Львова, Ужгорода и Ивано-Франковска в столицу, остается 1010 билетов, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

В частности, в свободной продаже на указанные даты остается 398 билетов на поезда, соединяющие Львов с Киевом; на поезда, соединяющие Ивано-Франковск со столицей, - 551 билет; Ужгород с Киевом - 61.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в период пиковых перевозок после рождественских праздников с 10 по 12 января предложила пассажирам почти 130 тыс. мест во всех направлениях из Западной Украины и Крыма. В частности, из западных регионов на указанный период железными дорогами страны было обеспечено около 70 тыс. мест.

В целом "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначила 18 дополнительных поездов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.