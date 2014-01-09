Донецкая железная дорога в 2013 году сократила перевозку грузов на 2,2%

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2013 году сократила объемы перевозки грузов по сравнению с 2012 годом на 2,2% - до 139,044 млн тонн, что составляет 36,8% от общего объема перевозок железных дорог Украины, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, среднесуточная погрузка в 2013 году также сократилась по сравнению с 2012 годом на 2,2% - до 380,946 тыс. тонн, что на 2,4% меньше планового показателя.

По данным пресс-службы, в связи со спадом объемов перевозок Донецкая магистраль в 2013 году недополучила доходных поступлений на сумму около 600 млн грн.

Вместе с тем, отмечается рост перевозок основных видов грузов по сравнению с показателями 2012 года. Так, объемы перевозок черных металлов увеличились на 14,9% - до 16,648 млн тонн, промышленное сырье - на 27,7% - до 2,746 млн тонн. Объем перевозок каменного угля сохранился на уровне показателей 2012 года - 81,198 млн тонн. В то же время снизился объем перевозок кокса - на 7,1% - до 9,246 млн тонн, флюсов - на 5,2% - до 10,671 млн тонн, строительных грузов - на 21,8% - до 316 тыс. тонн.

Средний вес грузового поезда увеличился на 0,5% - до 3,330 тыс. тонн, что превышает плановый показатель на 0,6%.

Средняя техническая скорость в 2013 году составила 39 км/час, что больше плановых показателей и показателей за 2012 год на 0,3% и на 1% соответственно.

Как отмечает пресс-служба, Донецкая магистраль своевременно и в полном объеме обеспечила поставку подвижного состава грузоотправителям согласно принятым заявкам на осуществление данных погрузок.

Как сообщал УНИАН, Донецкая магистраль за 11 месяцев 2012 года снизила среднесуточную погрузку на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и на 2,2% по сравнению с плановыми показателями - до 393 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.