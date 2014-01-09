Голубченко объяснил, почему не подписал распоряжение о подорожании проезда

Исполняющий обязанности председателя КГГА Анатолий Голубченко заявляет, что организационная процедура по повышению тарифов на проезд в общественном транспорте Киева проведена, однако соответствующее распоряжение КГГА он пока не подписал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Голубченко сообщил журналистам.

Он подчеркнул, что уже состоялись общественные слушания, осталось подписать распоряжение КГГА. “Я его пока не подписал. И не подписываю... Не потому, что я не понимаю, что нужно делать, а что не нужно. Я хочу напомнить, что условиями получения кредита под гарантии правительства - 440 млн, который получил Киев, источником погашения является повышение тарифов. Так записано в постановлении Кабмина. Мне сейчас нужно понять, можно ли изменить эту статью. Если нет, то я подпишу это распоряжение”, - объяснил Голубченко.

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В то же время, по его словам, соответствующие структуры города готовят все необходимое для того, чтобы ввести новые тарифы.

Голубченко уточнил, что для этого не нужно будет набирать новый персонал, но будут печататься новые билеты на проезд в общественном транспорте и введут новые жетоны в метро, которые будут более защищены.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября в то время председатель КГГА Александр Попов (позже отстраненный от должности) заявлял, что проезд в киевском транспорте подорожает с февраля.