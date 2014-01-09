«Визз Эйр Украина» в 2013 году увеличила пассажироперевозки до 1 млн человек

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» по итогам 2013 года увеличила пассажирские перевозки в/из Украины на 60% по сравнению с 2012 годом - до 1 млн пассажиров.

Об этом говорится в сообщении компании Wizz Air, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, средний показатель загрузки воздушных судов составил 85%.

Также сообщается, что компания «Визз Эйр Украина» планирует пополнить флот еще одним самолетом, увеличив авиапарк до 5 единиц. Новое воздушное судно будет обслуживать рейсы, выполняемые из третьей украинской базы – во Львове, открытие которой запланировано на апрель 2014 года.

Кроме того, маршрутная сеть полетов из Киева и Донецка увеличится за счет открытия новых рейсов в Ларнаку и Будапешт.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air.

В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Третий самолет авиакомпании «Визз Эйр Украина» - Airbus А320 - начал выполнять рейсы с начала летней навигации - 31 марта 2013 года.

Авиакомпания планировала в 2013 году перевезти около 1,3 млн пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.