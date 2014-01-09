Facebook приобрел созданную с участием украинского фонда IT-компанию

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook приобрела индийского разработчика программного обеспечения Little Eye Labs, инвестором которого являлся украинский венчурный фонд TA Venture, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

«Наша портфельная компания стала первым индийским стартапом, которую приобрел такой гигант, как Facebook», - цитирует пресс-служба управляющего директора TA Venture Викторию Тигипко.

Согласно сообщению, TA Venture инвестировал средства в Little Eye Labs в июне 2013 года и являлся миноритарным инвестором компании вместе с бизнес-акселератором GSF и индийским фондом VenturEast Tenet Fund.

Компания Facebook оценила индийского разработчика программного обеспечения в 15 млн долл.

Справка УНИАН. Little Eye Labs основана в августе 2012 года группой программистов-аналитиков, ранее работавших в корпорации IBM. Компания является разработчиком решений для анализа результативности мобильных Android-приложений.

Венчурный фонд TA Venture специализируется на инвестициях в инновационные интернет-компании на стадии раннего развития в Украине, России, других странах СНГ, а также в Европе и США. Фонд оперирует 50 млн долл. венчурного капитала.