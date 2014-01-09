Приднепровская железная дорога увеличила отчисления в бюджеты и целевые фонды

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2013 году увеличила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования по сравнению с 2012 годом на 0,38% - до 2,647 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, за указанный период Приднепровская магистраль перечислила в государственный бюджет 1,066 млрд грн, в местные бюджеты - 449,597 млн грн, в целевые фонды соцстраха - 1,132 млрд грн.

По данным пресс-службы, в декабре прошлого года в бюджеты разных уровней и фонды соцстраха железная дорога перечислила свыше 204 млн грн. Из них в госбюджет - 71,691 млн грн, в местные бюджеты - 37,387 млн грн, в целевые фонды соцстраха - 94,945 млн грн.

Как отмечает пресс-служба, ПЖД в 2013 году была одним из самых крупных налогоплательщиков в Украине, который исправно и своевременно проводил расчеты всех уровней.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Приднепровская магистраль перечислила в бюджеты всех уровней и целевые фонды 2,637 млрд грн.

Железные дороги страны в 2012 году перечислили в государственный бюджет и целевые фонды 13,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.