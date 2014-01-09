Донецкая железная дорога за год предупредила 322 кражи грузов и имущества на 328 тыс. грн

Работники подразделений службы военизированной охраны Донецкой железной дороги (ДЖД) в 2013 году предупредили 322 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму свыше 328 тыс. грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, ДЖД передала в правоохранительные органы 430 задержанных по подозрению в воровстве имущества железной дороги.

По данным пресс-службы, чаще всего расхитителей интересовали изделия из черного металла, металлолом и уголь.

Для предупреждения случаев хищений грузов работники военизированной охраны ДЖД в 2013 году сопроводили 41,5 тыс. поездов с номенклатурными и другими ценными грузами. Во время таких сопровождений как предупредительное средство работники 11 раз применяли табельное оружие.

Пресс-служба напомнила, что незаконное посягательство на имущество железных дорог может привести к возникновению аварийных ситуаций, что угрожает безопасности движения поездов, за что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") по итогам 2013 года отмечает рост случаев хищений и повреждений имущества железных дорог по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,4% - до 260 случаев.

В 2012 году ДЖД зафиксировала 194 случая злонамеренного повреждения подвижного состава, средств сигнализации и связи, верхнего строения пути и другого инженерно-технического оборудования на общую сумму 224,4 тыс. грн, а также предупредила 328 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 353,7 тыс. грн.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).