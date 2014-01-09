Приднепровская железная дорога в 2013 году отремонтировала около 12 тыс. грузовых вагонов

Специализированные вагоноремонтные депо Приднепровской железной дороги (ПЖД) в 2013 году отремонтировали 11,804 тыс. грузовых вагонов, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, из них ПЖД капитально отремонтировала 341 вагон, остальные 11,463 тыс. вагонов прошли деповский ремонт.

По данным пресс-службы, в вагонном депо Батуринское отремонтировано 2,309 тыс. вагонов, в депо Нижнеднепровск-Узел – 2,253 тыс., Мудреное – 1,952 тыс., Пологи - 1,449 тыс., Джанкой – 1,247 тыс., Мелитополь – 1,057 тыс., Пятихатки – 1,049 тыс., Верховцево – 407, Запорожье-Левое – 81.

Как сообщал УНИАН, ПЖД за 11 месяцев отремонтировала 10,777 тыс. грузовых вагонов.

Приднепровская железная дорога завершила подготовку к зиме за 495 млн грн, в частности, железнодорожники отремонтировали 23 электровоза, 9 тепловозов, 43 секции электропоездов, около 1,4 тыс. грузовых вагонов и единиц путейной снегоуборочной техники.

В конце 2011 года «Укрзализныця» определила базовые ремонтные депо для государственных компаний, на баланс которых с начала 2012 года переданы грузовые полувагоны украинских железных дорог. Эти меры были приняты для создания специализированных оборудованных вагоноремонтных депо, концентрации финансового и кадрового потенциалов с целью содержания в надлежащем состоянии парка грузового подвижного состава.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.