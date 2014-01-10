В Индии в 2013 году продажи автомобилей сократились впервые за 11 лет

Продажи легковых автомобилей сократились в Индии в 2013 году до 1,8 млн единиц на фоне роста цен на бензин и замедления темпов экономического роста. Это первый спад продаж за 11 лет, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Общество индийских производителей автомобилей (СИАМ).

Снижение продаж за год достигло 10%, или 190 тыс. машин.

"Мы являемся свидетелями одного из самых неблагоприятных времен для автопромышленности", - отметил по этому поводу генеральный директор СИАМ Вишну Матхур, добавив, что спад будет продолжаться еще некоторое время, как минимум, до середины 2014 года.

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