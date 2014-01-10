Железные дороги в декабре увеличили среднесуточную погрузку почти на 12%

Железные дороги Украины в декабре 2013 года увеличили среднесуточную погрузку грузов по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 11,8% - до 1,031 млн тонн, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, среднесуточное количество груженых вагонов за указанный период также увеличилось по сравнению с декабрем 2012 года на 10,3% - до 16,093 тыс. вагонов.

Эксплуатационный грузооборот локомотивов в декабре 2013 года составил 32,6 млрд т/км брутто, что на 4% больше показателей декабря 2012 года, общий эксплуатационный грузооборот - около 19,5 млрд т/км нетто, транзитные перевозки - 3,3 млрд т/км.

По данным пресс-службы, за указанный период отмечается рост эффективности использования локомотивного парка. Так, среднесуточный пробег локомотива увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 2,9% - до 503 км, что на 6,6% больше плана.

Среднесуточная продуктивность локомотивного парка также выросла к плановому показателю и показателю за декабрь 2012 года на 4,8% и на 1,9% соответственно - до 1,4 млн т/км брутто.

Средний вес грузового поезда сократился на 0,9% - до 3,38 тыс. тонн, однако это больше плана на 0,2%.

Также сообщается, что железные дороги страны в декабре 2013 года увеличили среднюю техническую скорость по сравнению с декабрем 2012 года на 0,8% - до 45,5 км/ч, что также превышает плановый показатель на 2,7%.

В тоже время, оборот груженого вагона составил 3,40 суток, что на 3,8% больше плана, а оборот грузового вагона - 7,42 суток, что на 0,4% больше плана.

По данным пресс-службы, "Укрзализныця" в декабре 2013 года отправила по расписанию 99,9% грузовых поездов и 99,5% пассажирских, по графику последовало - 99% грузовых поездов и 98% пассажирских поездов.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины за 11 месяцев 2013 года сократили среднесуточную погрузку по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,7% - до 1,034 млн тонн грузов.

В целом железные дороги страны по предварительным данным, в 2013 году сократили грузоперевозки по сравнению с прошлым годом на 3,4% - до 441,9 млн тонн, при этом пассажироперевозки остались на прошлогоднем уровне - 482,8 млн человек.

"Укрзализныця" в 2014 году планирует увеличить пассажироперевозки во всех видах сообщений на 0,5% - до 485,269 млн, а грузоперевозки - на 1,2% - до 447,006 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.