Администрация морпортов Украины сможет предоставлять свое имущество в концессию

Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) получило возможность принимать участие в концессионных проектах, предоставляя свое имущество в пользование частных инвесторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМПУ, соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 января.

Согласно постановлению, Перечень объектов права государственной собственности, которые могут предоставляться в концессию, дополнен находящимися на балансе Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

«Включение объектов, находящихся на балансе АМПУ в перечень потенциальных объектов концессии — вполне логично и необходимо для того, чтобы создать максимально комфортные и понятные условия для инвестирования и работы в портах эффективных стивидорных компаний», - цитирует пресс-служба председателя АМПУ Юрия Васькова.

По его словам, в концессию могут предоставляться объекты портовой инфраструктуры, определенные статьей 23 Закона «О морских портах Украины» — причалы, железнодорожные и автомобильные подъездные пути (до первого разветвления за пределами порта), линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации.

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Как отметил Васьков, все стратегическое имущество - объекты портовой инфраструктуры общего пользования, системы навигации, каналы, акватории и т. п.— останутся в государственной собственности.

«Например, если в целях развития планируется предоставить в концессию морской терминал, который функционирует с использованием конкретного причала, то совершенно логично, что целесообразно вместе с морским терминалом отдать в концессию этот причал. При этом, конечно, причал остается в государственной собственности, а его поддержание и реконструкция ложатся на плечи инвестора. Инвестор же сокращает свои риски, связанные с инвестированием и последующей работой. В любом случае подобные решения принимаются на основании детального ТЭО», — пояснил Васьков.

Это касается как концессионеров, которые планируют развивать стивидорные мощности, так и тех, которые заинтересованы в развитии круизного туризма. В результате реформы на баланс ГП «АМПУ» перешли также и пассажирские терминалы, большинство которых требует скорейшей модернизации. В первую очередь это касается Ялты и Севастополя.

«Принятие этого Постановления — очередной важный этап портовой реформы, который открывает возможности для практической реализации инвестиционных проектов в форме концессии. Проведение первых концессионных конкурсов, которое становится возможным благодаря принятию этого Документа, расширит инвестиционные возможности портовой отрасли, позволит привлечь дополнительные средства в развитие портовой инфраструктуры, значительно улучшит инвестиционный климат и доверие инвесторов к Украине», - говорится в сообщении АМПУ.

В пресс-службе АМПУ также напомнили, что сегодня в Украине уже успешно продолжается реализация инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства не только в форме концессии. В частности, в Одесском порту продолжается строительство причала № 35 (1-з) с перегрузочным комплексом зерна (совместный проект с компанией ООО «Бруклин-Киев») и строительство контейнерного терминала на Карантинном молу (совместный проект с ДП «ГПК-Украина»). Введен в эксплуатацию железнодорожный разъезд «12 км» участка Черноморская — Береговая Одесской магистрали (совместный проект Одесской железной дороги и ООО «Трансинвестсервис» по увеличению пропускной способности участка Черноморская — Береговая).

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Госпредприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) заявляло о рассмотрении возможности передачи района нефтегавани крупнейшего в Украине Одесского морского порта в концессию.

Компания Royal Caribbean (США) в 2008 году заявляла о своих намерениях управлять на правах концессии пассажирской инфраструктурой Ялтинского и Севастопольского портов с целью развития круизных мощностей, но не приступила к проекту в связи с тем, что ей «не смогли озвучить конкретных концессионных условий».

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины (АМПУ) начала свою работу 13 июня 2013 г., объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.