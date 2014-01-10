Железные дороги Украины в декабре перевезли свыше 32 млн пассажиров

Железные дороги Украины в декабре 2013 года перевезли 32,037 млн пассажиров, сохранив объемы перевозок на уровне показателей аналогичного месяца 2012 года, а также погрузили 31,959 млн тонн грузов, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, пассажирооборот за указанный период остался на уровне показателей декабря 2012 года - 3,280 млрд пасс./км, в том числе в дальнем сообщении - 1,994 млрд пасс./км, в пригородном - 1,286 млрд пасс./км.

Грузооборот в декабре прошлого года уменьшился по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 4,6% - до 19,473 млрд т/км, в том числе в транзитном сообщении - на 4,2%, до 3,302 млрд т/км.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в целом железные дороги страны в 2013 году сократили грузоперевозки по сравнению с прошлым годом на 3,4% - до 441,9 млн тонн, при этом пассажироперевозки остались на прошлогоднем уровне - 482,8 млн человек.

"Укрзализныця" планирует в 2014 году увеличить перевозку пассажиров во всех видах сообщений по сравнению с 2013 годом на 0,5% – до 485,269 млн, а перевозку грузов - на 1,2%, до 447,006 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.