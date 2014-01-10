Донецкая железная дорога планирует модернизировать и отремонтировать свыше 200 км путей

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2014 году с целью повышения безопасности движения поездов планирует модернизировать и отремонтировать 209 км путей, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, Донецкая магистраль запланировала на этот год капитально отремонтировать 59 км пути, модернизировать - 60 км, а также выполнить средний ремонт 90 км пути.

Кроме того, ДЖД намерена капитально отремонтировать 10 железнодорожных переездов. Вместе с тем, планируется также заменить 48 комплектов стрелочных переводов, из них 20 - на железобетонных брусьях, а также провести средний ремонт 80 таких комплектов.

Основные виды работ по модернизации пути в этом году будут осуществляться на следующих направлениях: Чаплино - Просяная, Просяная - Демурино, Гродовка - Желанная, а капитальный ремонт на участках: Мануиловка - Кипучая, Никитовка, Луганск Северный - Кондрашевская.

Также, по данным пресс-службы, Донецкая железная дорога в 2013 году отремонтировала и модернизировала свыше 368 км пути, в частности, провела капитальный ремонт 138,6 км пути, средний ремонт - 183,3 км и модернизировала - 46,4 км.

Кроме того, работники железной дороги заменили 23 комплекта стрелочных переводов на железобетонных брусьях, а также отремонтировали 70 таких комплектов и осуществили средний ремонт 92 комплектов.

Согласно сообщению, в 2013 году работники модернизировали такие основные направления пути, как: Демурино - Межевая, Красный Лиман - Ямполь, Кипучая - Коммунарск, Никитовка - Горловка, а капитальный ремонт выполнили на участках: Соль - Зовна, Первомайск - Стаханов, Семейкино - Лутугино.

Как сообщал УНИАН, ДЖД за 11 месяцев 2013 года зафиксировала 832 случая хищения и разукомплектации верхнего строения железнодорожного пути (рельсы и шпалы) на сумму 3,542 млн грн, а с учетом убытков на восстановление - 8,166 млн грн.

Справка УНИАН. ДЖД является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализниця»). Донецкая магистраль обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).