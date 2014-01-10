На Одесской железной дороге в 2013 году среднемесячная зарплата выросла на 6%

На Одесской железной дороге (ОЖД) в 2013 году среднемесячная заработная плата работников отрасли выросла по сравнению с 2012 годом на 5,9% - до 3,990 тыс. грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги со ссылкой на главу Одесской железной дороги Николая Луханина.

Согласно сообщению, фонд оплаты труда Одесской магистрали увеличился на 1,5% в связи с повышением окладов и тарифных ставок в прошлом году дважды на 5%.

Вместе с тем, зарплата железнодорожников ОЖД в 2013 году была выше по сравнению с показателями средней заработной платы в регионах, которые обслуживает Одесская магистраль. Этот показатель выше показателя в Кировоградской области на 50%, Николаевской - на 32%, Одесской - на 38%, Херсонской - на 66%, Черкасской - на 48% и Винницкой - на 47%.

"По достигнутому уровню среднемесячной заработной платы работников Одесская железная дорога стабильно удерживает среднее место среди других железных дорог Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Укрзализныця" приняла решение об очередном увеличении тарифных ставок и окладов работникам железнодорожной отрасли на 5% с 1 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, среднемесячная заработная плата в железнодорожной отрасли в 2013 году, по данным "Укрзализныци", выросла по сравнению с 2012 годом на 7% - до 4000,7 грн.

Благодаря проведенной индексации тарифов на перевозки в 2013 году в железнодорожную отрасль удалось дополнительно привлечь 650 млн грн, 80% из которых направили на социальную сферу и повышение заработной платы.

«Укрзализныця» совместно с советом профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины пролонгировала отраслевое соглашение на 2014-2015 годы, сохранив корпоративный пакет льгот и социальных гарантий для железнодорожников.

Справка УНИАН. Отраслевое соглашение между «Укрзализныцей» и профсоюзами является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.

Численность работников железнодорожной отрасли (включая государственные предприятия, подчиненные “Укрзализныце”) составляет около 385 тыс. человек.